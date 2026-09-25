Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng chinh phục chức vô địch. HLV John Herdman đã triệu tập danh sách 23 cầu thủ chất lượng, trong đó điểm nhấn nằm ở hàng loạt gương mặt đang thi đấu tại châu Âu như Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner và Ole Romeny. Bên cạnh đội hình đắt giá, Indonesia còn nắm lợi thế cực lớn khi được thi đấu toàn bộ các trận trên sân nhà.

Trong khi đó, Singapore cũng mang sang Indonesia đội hình được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee. Đội bóng đảo quốc Sư tử đang từng bước hoàn thiện lối chơi dựa trên tính kỷ luật cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp Asiad 20...