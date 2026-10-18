Đội hình dự kiến
Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.
MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 7
|18/10/2026 20:00:00
|Bournemouth - Sunderland
|18/10/2026 20:00:00
|Brighton - Crystal Palace
|18/10/2026 20:00:00
|Leeds - Manchester United
|18/10/2026 22:30:00
|Nottingham Forest - Arsenal
|20/10/2026 02:00:00
|Tottenham - Coventry
18h
Thông tin lực lượng
Leeds: Joe Rodon, Mateo Joseph, Dan James, Harry Wilson vắng mặt vì chấn thương.
MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko chấn thương.