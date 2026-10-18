Đội hình dự kiến

Leeds United: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin.

MU: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Martinez, Baleba, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha.

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Lịch thi đấu
Vòng 7
18/10/2026 20:00:00 Bournemouth - Sunderland
18/10/2026 20:00:00 Brighton - Crystal Palace
18/10/2026 20:00:00 Leeds - Manchester United
18/10/2026 22:30:00 Nottingham Forest - Arsenal
20/10/2026 02:00:00 Tottenham - Coventry
18/10/2026 | 10:02

18h

Thông tin lực lượng

Leeds: Joe Rodon, Mateo Joseph, Dan James, Harry Wilson vắng mặt vì chấn thương.

MU: Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Luke Shaw, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo và Benjamin Sesko chấn thương.

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MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: MUFC
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