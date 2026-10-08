CAHN bắt đầu hành trình tại bảng B Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân của Lion City Sailors FC. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng lực lượng được đánh giá cao hơn đối thủ, đoàn quân HLV Polking đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm. Ở lần chạm trán gần nhất trên sân Hàng Đẫy, đại diện Việt Nam thắng đậm Lion City với tỷ số 5-0. Leo Artur lập hat-trick, trong khi Đình Bắc và Văn Đô cũng ghi bàn.

Trong khi đó, Lion City Sailors FC là đương kim vô địch giải VĐQG Singapore (Singapore Premier League). Đội bóng của HLV Mark Jackson khởi đầu mùa giải mới với 3 trận đấu, trong đó thắng trước Tampines Rovers FC, trước khi lần lượt hòa Hougang United FC và BG Pathum United FC ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á).

*Tiếp tục cập nhật...