Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Barcola; Isak.
MU: Lammens; Yoro, Martinez, De Ligt, Dalot; Tielemans, Mainoo; Dorgu, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 11
|22/11/2026 21:00:00
|Hull City - Brighton
|22/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester United
|24/11/2026 03:00:00
|Brentford - Everton
22h30
22h
21h
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Conor Bradley, Giovanni Leoni và Ekitike chấn thương.
MU: Luke Shaw, Marcus Rashford, Carlos Baleba, Manuel Ugarte và Benjamin Sesko vắng mặt vì chấn thương. Lisandro Martinez trở lại sau án treo giò.