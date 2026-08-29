Đội hình dự kiến
Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak
Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Sangare, Netz; Gibbs-White, Ndoye; Jesus.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 2
|29/08/2026 18:30:00
|Liverpool - Nottingham Forest
|29/08/2026 21:00:00
|Bournemouth - Everton
|29/08/2026 21:00:00
|Coventry - Hull City
|29/08/2026 23:30:00
|Tottenham - Newcastle
|30/08/2026 20:00:00
|Leeds - Brentford
|30/08/2026 20:00:00
|Chelsea - Brighton
|30/08/2026 20:00:00
|Sunderland - Fulham
|30/08/2026 22:30:00
|Manchester United - Ipswich
|01/09/2026 02:00:00
|Aston Villa - Arsenal
29/08/2026 | 13:14
16h30
Thu gọn
29/08/2026 | 13:14
16h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Giovanni Leoni, Conor Bradley và Hugo Ekitike vắng mặt vì chấn thương.
Nottingham Forest: Nicolo Savona và Ryan Yates chấn thương. Khả năng ra sân của Neco Williams và Gibbs-White còn bỏ ngỏ.
Thu gọn