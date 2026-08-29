Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Aina, McAtee, Sangare, Netz; Gibbs-White, Ndoye; Jesus.

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Lịch thi đấu
Vòng 2
29/08/2026 18:30:00 Liverpool - Nottingham Forest
29/08/2026 21:00:00 Bournemouth - Everton
29/08/2026 21:00:00 Coventry - Hull City
29/08/2026 23:30:00 Tottenham - Newcastle
30/08/2026 20:00:00 Leeds - Brentford
30/08/2026 20:00:00 Chelsea - Brighton
30/08/2026 20:00:00 Sunderland - Fulham
30/08/2026 22:30:00 Manchester United - Ipswich
01/09/2026 02:00:00 Aston Villa - Arsenal
29/08/2026 | 13:14

16h30

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Cầu thủ Liverpool trong những bộ trang phục mới - Ảnh: LFC
Thu gọn
29/08/2026 | 13:14

16h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Giovanni Leoni, Conor Bradley và Hugo Ekitike vắng mặt vì chấn thương.

Nottingham Forest: Nicolo Savona và Ryan Yates chấn thương. Khả năng ra sân của Neco Williams và Gibbs-White còn bỏ ngỏ.

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Liverpool quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: FB
Thu gọn