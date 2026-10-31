Đội hình dự kiến

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Ait-Nouri, Dias, Lewis, O’Reilly; Enzo, Anderson; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaaland.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.

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Lịch thi đấu
Vòng 9
31/10/2026 19:30:00 Chelsea - Manchester United
31/10/2026 22:00:00 Coventry - Sunderland
31/10/2026 22:00:00 Hull City - Ipswich
31/10/2026 22:00:00 Bournemouth - Leeds
31/10/2026 22:00:00 Brentford - Nottingham Forest
31/10/2026 22:00:00 Manchester City - Brighton
01/11/2026 00:30:00 Tottenham - Crystal Palace
01/11/2026 03:00:00 Aston Villa - Fulham
01/11/2026 23:30:00 Liverpool - Arsenal
03/11/2026 03:00:00 Newcastle - Everton
31/10/2026 | 04:08

20h20

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Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
31/10/2026 | 04:07

20h

Thông tin lực lượng

Man City: Semenyo chấn thương. Khả năng ra sân của Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Mateo Kovacic còn bỏ ngỏ.

Brighton: Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh vắng mặt vì chấn thương.

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Man City vừa loại Brighton ra khỏi cúp Liên đoàn - Ảnh: Carabao Cup
Thu gọn