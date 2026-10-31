Đội hình dự kiến
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Ait-Nouri, Dias, Lewis, O’Reilly; Enzo, Anderson; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaaland.
Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 9
|31/10/2026 19:30:00
|Chelsea - Manchester United
|31/10/2026 22:00:00
|Coventry - Sunderland
|31/10/2026 22:00:00
|Hull City - Ipswich
|31/10/2026 22:00:00
|Bournemouth - Leeds
|31/10/2026 22:00:00
|Brentford - Nottingham Forest
|31/10/2026 22:00:00
|Manchester City - Brighton
|01/11/2026 00:30:00
|Tottenham - Crystal Palace
|01/11/2026 03:00:00
|Aston Villa - Fulham
|01/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Arsenal
|03/11/2026 03:00:00
|Newcastle - Everton
20h20
20h
Thông tin lực lượng
Man City: Semenyo chấn thương. Khả năng ra sân của Matheus Nunes, Nico O'Reilly và Mateo Kovacic còn bỏ ngỏ.
Brighton: Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh vắng mặt vì chấn thương.