Đội hình ra sân
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly; Bouaddi, Kovacic; Foden, Doku, Ndiaye; Haaland.
Ipswich (4-2-3-1): Walton; Ouattara, O'Shea, Diop, Leif Davis; Florentino, Lukic; Maeda, Enciso, Palacios; Emersonn.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 7
|17/10/2026 18:30:00
|Everton - Chelsea
|17/10/2026 21:00:00
|Fulham - Hull City
|17/10/2026 21:00:00
|Brentford - Liverpool
|17/10/2026 21:00:00
|Manchester City - Ipswich
|17/10/2026 23:30:00
|Newcastle - Aston Villa
|18/10/2026 20:00:00
|Brighton - Crystal Palace
|18/10/2026 20:00:00
|Leeds - Manchester United
|18/10/2026 20:00:00
|Bournemouth - Sunderland
|18/10/2026 22:30:00
|Nottingham Forest - Arsenal
|20/10/2026 02:00:00
|Tottenham - Coventry
17/10/2026 | 20:13
20h
Thu gọn
16/10/2026 | 18:32
19h
Thu gọn
16/10/2026 | 18:31
18h
Thông tin lực lượng
Man City: Foden bị treo giò. Khả năng ra sân của Semenyo và O'Reilly còn bỏ ngỏ.
Ipswich: Fatawu bị treo giò. Jack Taylor chấn thương.
Thu gọn