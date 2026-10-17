Đội hình ra sân

Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Ruben Dias, Guehi, O'Reilly; Bouaddi, Kovacic; Foden, Doku, Ndiaye; Haaland.

Ipswich (4-2-3-1): Walton; Ouattara, O'Shea, Diop, Leif Davis; Florentino, Lukic; Maeda, Enciso, Palacios; Emersonn.

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Lịch thi đấu
Vòng 7
17/10/2026 18:30:00 Everton - Chelsea
17/10/2026 21:00:00 Fulham - Hull City
17/10/2026 21:00:00 Brentford - Liverpool
17/10/2026 21:00:00 Manchester City - Ipswich
17/10/2026 23:30:00 Newcastle - Aston Villa
18/10/2026 20:00:00 Brighton - Crystal Palace
18/10/2026 20:00:00 Leeds - Manchester United
18/10/2026 20:00:00 Bournemouth - Sunderland
18/10/2026 22:30:00 Nottingham Forest - Arsenal
20/10/2026 02:00:00 Tottenham - Coventry
17/10/2026 | 20:13

20h

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Đội hình ra sân Man City và Ipswich
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16/10/2026 | 18:32

19h

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Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
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16/10/2026 | 18:31

18h

Thông tin lực lượng

Man City: Foden bị treo giò. Khả năng ra sân của Semenyo và O'Reilly còn bỏ ngỏ.

Ipswich: Fatawu bị treo giò. Jack Taylor chấn thương.

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Man City được đánh giá cao hơn hẳn - Ảnh: FB
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