Đội hình ra sân

MU: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Amad, Santos, Mount; Mbeumo.

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Kluivert, Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson.

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Lịch thi đấu
Vòng 8
25/10/2026 21:00:00 Crystal Palace - Newcastle
25/10/2026 21:00:00 Hull City - Brentford
25/10/2026 21:00:00 Liverpool - Brighton
25/10/2026 21:00:00 Manchester United - Bournemouth
25/10/2026 23:30:00 Sunderland - Leeds
25/10/2026 | 19:50

19h45

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Đội hình ra sân MU vs Bournemouth 
Thu gọn
25/10/2026 | 10:34

19h

Thông tin lực lượng

MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương.

Bournemouth: Alex Scott và Kroupi chấn thương.

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MU rất cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần - Ảnh: AF
Thu gọn