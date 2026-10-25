Đội hình ra sân
MU: Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Baleba; Amad, Santos, Mount; Mbeumo.
Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Kluivert, Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 8
|25/10/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Newcastle
|25/10/2026 21:00:00
|Hull City - Brentford
|25/10/2026 21:00:00
|Liverpool - Brighton
|25/10/2026 21:00:00
|Manchester United - Bournemouth
|25/10/2026 23:30:00
|Sunderland - Leeds
25/10/2026 | 19:50
19h45
Thu gọn
25/10/2026 | 10:34
19h
Thông tin lực lượng
MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Mainoo, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương.
Bournemouth: Alex Scott và Kroupi chấn thương.
Thu gọn