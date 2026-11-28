Đội hình dự kiến
MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Martinez; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee
Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Jensen, Schade; Wilson.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 12
|28/11/2026 22:00:00
|Leeds - Coventry
|28/11/2026 22:00:00
|Manchester United - Brentford
|29/11/2026 00:30:00
|Ipswich - Aston Villa
|29/11/2026 19:00:00
|Everton - Liverpool
|29/11/2026 21:05:00
|Fulham - Bournemouth
|29/11/2026 21:05:00
|Brighton - Newcastle
|29/11/2026 21:05:00
|Crystal Palace - Hull City
|29/11/2026 21:05:00
|Sunderland - Tottenham
|29/11/2026 23:30:00
|Arsenal - Manchester City
20h30
20h
Thông tin lực lượng
MU: Carlos Baleba, Benjamin Seskom Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Luke Shaw và Karl Darlow chấn thương. Leny Yoro được xóa án treo giò.
Brentford: Aaron Hickey, Nathan Collins, Rico Henry, Kaye Furo, Antoni Milambo và Josh Dasilva chấn thương.