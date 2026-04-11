Nam Định đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ tại V.League khi vừa giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hà Tĩnh ở vòng 17. Kết quả này giúp đội bóng thành Nam vươn lên vị trí thứ 7 với 24 điểm, tạo đà tâm lý tích cực trước màn tiếp đón HAGL trên sân nhà.

Dù vậy, HAGL luôn là đối thủ khó chịu với lối chơi kỷ luật và khả năng phản công sắc bén. Ở trận lượt đi, đội bóng phố Núi từng cầm hòa Nam Định 2-2 tại Pleiku, khiến đội chủ sân Thiên Trường không thể xem nhẹ.

Hiện tại, HAGL đang rơi vào khủng hoảng khi trải qua 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại, và rơi xuống vị trí thứ 12 với 15 điểm. Khoảng cách mong manh với nhóm cuối bảng khiến thầy trò HLV Lê Quang Trãi chịu áp lực lớn.

Dẫu vậy, làm khách trước Nam Định đang thăng hoa là thử thách không nhỏ, nhất là khi Xuân Son cùng hàng công chủ nhà đang đạt phong độ cao.



