Đội hình dự kiến
Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Burn, Hall; Steur, Gonzalez; Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes; Osula.
Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 11
|21/11/2026 19:30:00
|Manchester City - Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa - Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea - Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry - Crystal Palace
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham - Ipswich
|22/11/2026 00:30:00
|Newcastle - Arsenal
|22/11/2026 21:00:00
|Hull City - Brighton
|22/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester United
|24/11/2026 03:00:00
|Brentford - Everton
20/11/2026 | 20:05
22h30
Thông tin lực lượng
Newcastle: Joelinton chấn thương. Nico Gonzalez và Joe Willock đã khỏi ốm.
Arsenal: Bukayo Saka và Zubimendi vắng mặt vì chấn thương. Dowman bị treo giò.
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