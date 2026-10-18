Thông tin lực lượng

Nottingham: Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangaré vắng mặt do chấn thương.

Arsenal: Saliba là cái tên duy nhất ngồi ngoài do chấn thương. Martin Zubimendi, Piero Hincapie vẫn đang bị đau nhẹ.