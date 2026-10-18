Đội hình dự kiến

Nottingham (3-4-2-1): Sels; Murillo, Diomande, Aina; N. Williams, McAtee, Schlager, Munoz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Calafiori, Gabriel, Konsa, White; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Saka; Havertz.

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Lịch thi đấu
Vòng 7
18/10/2026 20:00:00 Bournemouth - Sunderland
18/10/2026 20:00:00 Brighton - Crystal Palace
18/10/2026 20:00:00 Leeds - Manchester United
18/10/2026 22:30:00 Nottingham Forest - Arsenal
20/10/2026 02:00:00 Tottenham - Coventry
18/10/2026 | 10:12

20h

Thông tin lực lượng

Nottingham: Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangaré vắng mặt do chấn thương. 

Arsenal: Saliba là cái tên duy nhất ngồi ngoài do chấn thương. Martin Zubimendi, Piero Hincapie vẫn đang bị đau nhẹ.

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Arsenal quyết tâm lấy 3 điểm - Ảnh: TOD
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