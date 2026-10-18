Đội hình dự kiến
Nottingham (3-4-2-1): Sels; Murillo, Diomande, Aina; N. Williams, McAtee, Schlager, Munoz; Ndoye, Gibbs-White; Delap.
Arsenal (4-2-3-1): Raya; Calafiori, Gabriel, Konsa, White; Lewis-Skelly, Rice; Madueke, Odegaard, Saka; Havertz.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 7
|18/10/2026 20:00:00
|Bournemouth - Sunderland
|18/10/2026 20:00:00
|Brighton - Crystal Palace
|18/10/2026 20:00:00
|Leeds - Manchester United
|18/10/2026 22:30:00
|Nottingham Forest - Arsenal
|20/10/2026 02:00:00
|Tottenham - Coventry
20h
Thông tin lực lượng
Nottingham: Danilo, Willy Boly và Ibrahim Sangaré vắng mặt do chấn thương.
Arsenal: Saliba là cái tên duy nhất ngồi ngoài do chấn thương. Martin Zubimendi, Piero Hincapie vẫn đang bị đau nhẹ.