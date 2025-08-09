Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu tuyển nữ Indonesia. ĐT Việt Nam đang sở hữu phong độ ấn tượng, với lối chơi gắn kết, pressing tầm cao và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Những trụ cột như Huỳnh Như, Bích Thùy, Thanh Nhã tiếp tục là điểm tựa, mang lại sức mạnh tấn công đa dạng.

Trong khi đó, tuyển nữ Indonesia cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở tốc độ và khả năng tổ chức phản công nhanh. Họ sẵn sàng gây khó khăn cho Việt Nam bằng những pha bóng trực diện và thể lực dồi dào. Tuy vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung được dự đoán sẽ giành chiến thắng đậm.