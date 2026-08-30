Real Madrid bước vào cuộc đối đầu với Malaga tại La Liga với mục tiêu duy trì phong độ ấn tượng và tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Sự chú ý của trận đấu còn đến từ màn tái ngộ giữa HLV Jose Mourinho và đội bóng cũ.
Dưới thời HLV Mourinho, Real Madrid từng nổi tiếng với lối chơi thực dụng, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từng xây dựng một tập thể giàu sức tấn công với những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo, Benzema hay Di Maria.
Trong khi đó, Malaga không được đánh giá cao về lực lượng nhưng vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Real Madrid sở hữu nhiều lợi thế hơn nhờ chất lượng đội hình, sân nhà và khả năng tạo đột biến của các ngôi sao tấn công.
Với mục tiêu giành trọn 3 điểm, đoàn quân áo trắng được kỳ vọng sẽ chủ động kiểm soát trận đấu và hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Malaga.
Đội hình dự kiến Real Madrid vs Malaga
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe
Malaga (4-2-3-1): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Munoz; Chupe
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20h15
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|Vòng 3
|30/08/2026 22:00:00
|Real Madrid - Malaga
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|Deportivo La Coruna - Valencia
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|Celta Vigo - Athletic Club
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