Nhận định trước trận:

Cuộc đua top 2 V.League 2025/26 đang nóng lên khi Ninh Bình vượt Hà Nội FC sau vòng 22. Thất bại bất ngờ của Hà Nội trước Thanh Hóa khiến đội bóng Thủ đô rơi xuống sau Ninh Bình, đội vừa thắng Hải Phòng 2-1 và hiện có 41 điểm.

Ở vòng này, Ninh Bình có cơ hội củng cố vị trí khi chỉ phải gặp SLNA. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ cũng đang chịu áp lực lớn trong cuộc đua trụ hạng. Với 24 điểm, SLNA đứng thứ 9 nhưng chỉ hơn nhóm nguy hiểm 7 điểm.

Thất bại 1-3 trước CA TP.HCM cho thấy hàng thủ SLNA còn quá nhiều vấn đề, đặc biệt là những sai lầm cá nhân. Trước hàng công mạnh của Ninh Bình, HLV Văn Sỹ Sơn nhiều khả năng phải ưu tiên phòng ngự chặt để hy vọng giữ điểm trên sân Vinh.