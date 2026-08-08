Thái Lan của Anthony Hudson đang dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026 với 3 trận toàn thắng và giữ sạch lưới.
Điều này có nghĩa là “Voi chiến” chỉ cần một trận hòa trên sân nhà Rajamangala để chắc chắn giành vị trí nhất bảng và né được tuyển Việt Nam ở bán kết.
Ngay cả khi thua, trong khi Malaysia không thắng được Philippines trong trận đấu còn lại, Thái Lan vẫn sẽ giành vị trí nhì bảng và có vé bán kết.
Bàn thắng: Worachit 11'/phạt đền.
Lực lượng:
Thái Lan: Đầy đủ.
Myanmar: Maung Maung Lwin bị treo giò.
Đội hình xuất phát:
Thái Lan: Phatomakkakul; Thiangkham, Hemviboon, Bihr, Narubadin Weerawatnodom; Kanitsribumphen, C. Otton, S. Yooyen, P. Autra; C. Saelao, J. Mamah.
Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Myat Phone Khant, Soe Moe Kyaw, Zwe Khant Min; Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo, Wai Lin Aung; Win Naing Tun, Than Paing, Lwin Moe Aug.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Myanmar:
25'
Cơ hội! Sau quả tạt từ cánh phải, Soe Moe Kyaw bật cao đánh đầu nhưng điểm tiếp xúc bóng chưa đủ tốt, bóng đi khá xa khung thành Thái Lan.
19'
Kyaw Min Oo tung cú sút từ rất xa, bóng đi không khó với thủ môn Phatomakkakul của chủ nhà.
14'
Cơ hội! Trong pha phạt góc, Hemviboon đánh đầu nhưng không đủ khó với thủ môn Myanmar.
11'
Bàn thắng! 1-0 cho Thái Lan (Worachit Kanitsribumphen)! Trên chấm 11 mét, Worachit dễ dàng đánh bại thủ môn Myanmar mở tỷ số trận đấu.
10'
VAR vào cuộc và trọng tài giữ nguyên quyết định.
9'
Trọng tài xác định cầu thủ Myanmar để bóng chạm tay trong vòng cấm.
4'
Myanmar chủ động chơi pressing. Hai đội nhập cuộc khá hấp dẫn.
1'
Trận đấu bắt đầu. Hai đội nhập cuộc dưới cơn mưa nặng hạt.
19h54
Thủ môn số 1 Sann Satt Naing của Myanmar ngồi dự bị.
Thái Lan để những trụ cột Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree ngồi dự bị.