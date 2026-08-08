Thái Lan của Anthony Hudson đang dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026 với 3 trận toàn thắng và giữ sạch lưới.

Điều này có nghĩa là “Voi chiến” chỉ cần một trận hòa trên sân nhà Rajamangala để chắc chắn giành vị trí nhất bảng và né được tuyển Việt Nam ở bán kết.

Ngay cả khi thua, trong khi Malaysia không thắng được Philippines trong trận đấu còn lại, Thái Lan vẫn sẽ giành vị trí nhì bảng và có vé bán kết.

Bàn thắng: Worachit 11'/phạt đền.

Lực lượng:

Thái Lan: Đầy đủ.

Myanmar: Maung Maung Lwin bị treo giò.

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Phatomakkakul; Thiangkham, Hemviboon, Bihr, Narubadin Weerawatnodom; Kanitsribumphen, C. Otton, S. Yooyen, P. Autra; C. Saelao, J. Mamah.

Myanmar: Zin Nyi Nyi Aung; Hein Zeyar Lin, Myat Phone Khant, Soe Moe Kyaw, Zwe Khant Min; Myat Kaung Khant, Kyaw Min Oo, Wai Lin Aung; Win Naing Tun, Than Paing, Lwin Moe Aug.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thái Lan vs Myanmar: