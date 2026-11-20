Thanh Hóa bước vào vòng 8 với vị trí thứ 8 trên BXH, giành được 9 điểm sau 7 trận. Dù thành tích chưa thực sự tốt, đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận để vượt qua giai đoạn khó khăn về tài chính.

Ở phía đối diện, HAGL đang đứng thứ 12 trên BXH với 6 điểm. Đội bóng phố Núi vừa tạo nên cú hích tinh thần khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku. Chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng với thầy trò HLV Lê Quang Trãi, tuy nhiên họ vẫn đang gặp vấn đề về sự ổn định. Đáng chú ý, HAGL thường gặp khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách ở mùa này.

Đội hình dự kiến:

Thanh Hóa: Thanh Diệp; Thanh Nam, Đình Huyên, Đức Mạnh, Ngọc Hà; Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Di Mateo, Mateo Lovic; Saliou Guindo, Matheus Martins.

HAGL: Trần Trung Kiên; Châu Phi, Basilio, Quang Huy, Robson Alves; Thanh Sơn, Thanh Nhân; Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Gia Bảo; Luann Augusto.

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