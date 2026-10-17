Thanh Hóa tự tin tiếp đón Nam Định lúc 17h ngày 17/10 tại vòng 4 V-League 2026/27, sau khởi đầu ấn tượng với 2 chiến thắng trước Hải Phòng và Đà Nẵng.

Dù từng bị đánh giá là ứng viên xuống hạng, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đang thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.

Trái ngược đối thủ, Nam Định mới giành 4 điểm sau 3 vòng, để thủng lưới 6 bàn. Đội bóng thành Nam còn gặp khó khi Ezequiel và Văn Kiên bị treo giò, trong khi Xuân Son chấn thương.

Với phong độ hiện tại, Thanh Hóa hoàn toàn có cơ hội giành điểm trước HLV Vũ Hồng Việt và các học trò.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hóa: Tuyên Quang, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Văn Đạt, Tyler Thai, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Romulo, Tuấn Hải, Felix Eboa.

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