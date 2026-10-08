Thể Công Viettel đang rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí sau khởi đầu chưa như kỳ vọng ở mùa giải 2026/27. Đội bóng áo lính hiện có 3 điểm sau hai vòng đấu, trong đó có thất bại 0-1 trước CAHN và trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory tại AFC Champions League 2.

Tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy là cơ hội để thầy trò HLV Polking tìm lại sự tự tin. Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, Thể Công đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, Hà Tĩnh cũng đang có 3 điểm sau chiến thắng trước Đồng Nai. Tuy nhiên, chuyến làm khách này được dự báo nhiều khó khăn khi họ chưa từng đánh bại Thể Công trong lịch sử đối đầu.

Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh:

Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Colonna, Trung Hiếu, Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Andre Luiz Junior, Nata, Ngọc Tân, Ribamar

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Duy Thường, Trọng Hoàng, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene

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