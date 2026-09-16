Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel rơi vào bảng đấu khó, gặp các đối thủ mạnh gồm: Melbourne Victory (Australia), Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia). Trong trận mở màn giải đấu châu lục, đại diện của V-League tiếp đón Melbourne Victory - đội được đánh giá mạnh nhất bảng E.

Dù có lợi sân nhà, nhưng rõ ràng đoàn quân của HLV Popov sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Melbourne Victory. Gặp đối thủ mạnh nhất bảng, nếu giành được 1 điểm cũng là thành công với đương kim Á quân V-League.

Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Melbourne Victory:

Thể Công Viettel: Văn Việt, Trung Hiếu, Colonna, Paulinho, Lucas, Viết Tú, Damian Vũ Thanh An, Triệu Việt Hưng, Tuấn Tài, Andre Luiz, Rimario

Melbourne Victory: Duncan, Davidson, Lino, Inserra, Lockyer, D'Arrigo, Valadon, Santos, Grimaldi, Jelacic, Nduka

*Tiếp tục câp nhật...