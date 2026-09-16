Tại Cúp C2 châu Á 2026/27, Thể Công Viettel rơi vào bảng đấu khó, gặp các đối thủ mạnh gồm: Melbourne Victory (Australia), Seoul (Hàn Quốc) và Persib Bandung (Indonesia). Trong trận mở màn giải đấu châu lục, đại diện của V-League tiếp đón Melbourne Victory - đội được đánh giá mạnh nhất bảng E.
Dù có lợi sân nhà, nhưng rõ ràng đoàn quân của HLV Popov sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước Melbourne Victory. Gặp đối thủ mạnh nhất bảng, nếu giành được 1 điểm cũng là thành công với đương kim Á quân V-League.
Đội hình xuất phát của Thể Công Viettel vs Melbourne Victory:
Thể Công Viettel: Văn Việt, Trung Hiếu, Colonna, Paulinho, Lucas, Viết Tú, Damian Vũ Thanh An, Triệu Việt Hưng, Tuấn Tài, Andre Luiz, Rimario
Melbourne Victory: Duncan, Davidson, Lino, Inserra, Lockyer, D'Arrigo, Valadon, Santos, Grimaldi, Jelacic, Nduka
*Tiếp tục câp nhật...
18h50'
Đội hình xuất phát của CLB Thể Công Viettel:
18h30'
Với Thể Công Viettel, ba ngoại binh rất quan trọng là Amarildo, Lucas và Wesley Nata đều gặp vấn đề về sức khỏe, bên cạnh đó là những chấn thương nghiêm trọng của Nhâm Mạnh Dũng và Doãn Ngọc Tân. Ngoài ra còn có những trường hợp chấn thương dài hạn như đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Văn Khang và Thanh Bình cũng mới trở lại.
18h25'
Đến làm khách trên sân Hàng Đẫy tối 16/9, Melbourne Victory thiếu vắng ngôi sao đáng chú ý nhất: Juan Mata, người từng chơi cho cả MU và Chelsea và là nhà vô địch World Cup 2010. Việc cựu sao MU Juan Mata không còn thi đấu là một tổn thất lớn với Melbourne Victory, nhưng đội bóng này vẫn được đánh giá mạnh hơn nhiều so với Thể Công Viettel.
18h20'
Danh sách thi đấu hai đội: