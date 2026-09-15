“Trận hòa này là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Chúng tôi có 27 cú sút, trong đó nhiều lần trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ đầy tiếc nuối khi U23 Việt Nam hòa U23 Kuwait 1-1 trong trận ra quân Asiad 2026.

Thuyền trưởng U23 Việt Nam cho rằng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu tích cực trong suốt trận đấu, đồng thời khẳng định BHL nhanh chóng phân tích lại màn trình diễn để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

“Điểm mà tôi hài lòng là thái độ, tinh thần. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng sự kết dính của từng cầu thủ trên sân thể hiện nỗ lực và quyết tâm rất cao.

HLV Đinh Hồng Vinh không hài lòng về các học trò. Ảnh: VFF

Trong bóng đá, để làm sao vận hành, kết thúc cầu môn, những bài phối hợp và tiếp cận và xử lý cầu môn cần có sự lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập nhằm cải thiện tốt hơn”, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, do tập trung gấp gáp vì vướng V-League và hạng Nhất quốc gia, nên ảnh hưởng lớn đến việc chuẩn bị của U23 Việt Nam. Ngoài ra, thời tiết mưa lớn trong ngày thi đấu cũng tạo thêm một số bất lợi.

Về cục diện bảng C, chiến thắng 5-1 của U23 Uzbekistan trước U23 Philippines giúp đội bóng Trung Á có lợi thế về hiệu số sau lượt trận đầu tiên. Tuy nhiên, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng giải đấu mới chỉ bắt đầu và U23 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao nhất cho những trận đấu phía trước.

“Mới là trận đầu tiên nên không bao giờ có sự chủ quan. Chúng tôi luôn phải nỗ lực, tập trung cao vào các trận đấu sắp tới. Mục tiêu của U23 Việt Nam đề ra là giành chiến thắng”, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Sau khi giành 1 điểm trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Philippines vào ngày 18/9.