Link xem trực tiếp bóng đá Thuỵ Sĩ vs Bosnia & Herzegovina, 02h ngày 19/6 VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá World Cup 2026, trận đấu giữa Thuỵ Sĩ vs Bosnia & Herzegovina, bảng B, lúc 02h ngày 19/6 (giờ Việt Nam).

Thụy Sĩ và Bosnia cùng bước vào lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 với chỉ 1 điểm trong tay, khiến màn so tài trên sân Sofi mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một chiến thắng sẽ giúp đội giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Thuỵ Sĩ vs Bosnia & Herzegovina

Đội bóng của HLV Murat Yakin đã để lại nhiều tiếc nuối ở trận mở màn gặp Qatar. Dù tạo ra thế trận lấn lướt và có bàn dẫn trước nhờ công của Breel Embolo trên chấm phạt đền, Thụy Sĩ lại không thể bảo toàn thành quả khi để đối thủ gỡ hòa ở thời điểm cuối trận.

Trong khi đó, Bosnia cũng khởi đầu bằng kết quả hòa trước Canada. Đại diện vùng Balkan cho thấy sự chắc chắn nơi hàng thủ, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của các chân sút vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Xét về tương quan lực lượng, Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu như Granit Xhaka, Manuel Akanji hay Breel Embolo. Nếu chơi đúng sức và cải thiện khả năng dứt điểm, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể hướng tới 3 điểm đầu tiên tại giải đấu năm nay.

Đội hình dự kiến Thuỵ Sĩ vs Bosnia & Herzegovina

Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Manzambi.

Bosnia: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.

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