Nhận định trước trận:

U19 Việt Nam bước vào trận gặp U19 Myanmar với lợi thế lớn về tâm lý sau chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste. Đó là trận đấu thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi kiểm soát tốt thế trận, chơi chủ động và cho thấy nhiều mảng miếng tấn công đáng chú ý.

Tuy nhiên, chiến thắng ở lượt đầu chưa phải thước đo đầy đủ cho sức mạnh của U19 Việt Nam. U19 Timor Leste bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, trong khi U19 Myanmar hứa hẹn sẽ mang đến thử thách rõ ràng hơn về tranh chấp, tốc độ và khả năng va chạm.

Ở trận ra quân, U19 Myanmar thua U19 Indonesia 0-3, nhưng họ không chơi quá tệ trong giai đoạn đầu. Đội bóng này chỉ vỡ trận sau khi mắc sai lầm ở hàng phòng ngự. Bộ đôi trung vệ xoay xở chậm và thủ môn thiếu tự tin khi triển khai bóng là những điểm yếu U19 Việt Nam có thể khai thác.

Dù được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam không được phép chủ quan. Một chiến thắng trước Myanmar sẽ giúp đội bóng áo đỏ tạo đà thuận lợi trước trận đấu quan trọng với chủ nhà U19 Indonesia.