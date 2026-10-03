Sân Toyota chiều nay trở thành tâm điểm khi U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc tranh ngôi vô địch bóng đá nam ASIAD 2026.
Cuộc đối đầu lúc 17h30 hứa hẹn căng thẳng bởi sự cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu lục.
Trước khán giả nhà, U23 Nhật Bản muốn biến sự cổ vũ thành lợi thế, nhưng cũng phải kiểm soát sức ép trong từng pha xử lý. U23 Hàn Quốc cần giữ bình tĩnh giữa bầu không khí ấy để triển khai lối chơi.
Những cuộc tranh chấp ở tuyến giữa, khả năng tận dụng tình huống cố định và quyết định thay người có thể tạo bước ngoặt trong trận đấu được chờ đợi này.
Đội hình xuất phát:
U23 Hàn Quốc: Kim Jun-hong; Kim Ji-soo, Lee Gi-hyuk, Eom Ji-sung, Lee Seung-won, Lee Young-jun, Bae Jun-ho, Choi Seok-hyun, Yang Min-hyeok, Bae Hyun-seo, Shin Min-ha.
U23 Nhật Bản: Araki Rui; Umeki Rei, Ichihara Rion, Ishii Hisatsugu, Yokoyama Yumeki, Ozeki Yuto, Nakajima Yotaro, Shimamoto Yudai, Nwadike Uche Brian Seo, Sato Mihiro, Okabe Hayato.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản:
1'
Trận đấu bắt đầu.
U23 Trung Quốc giành HCĐ
Trước đó, trong trận tranh HCĐ, U23 Trung Quốc thắng luân lưu 4-3 trước U23 Uzbekistan, sau khi hòa 2-2 trong thời gian chính thức.
Thủ môn Li Hao xuất sắc với 2 pha cản thành công trên loạt luân lưu. Bên cạnh đó, trong lúc “đấu súng”, cầu thủ hai đội lao vào nhau gây hấn, trọng tài phải rút ra 2 thẻ vàng.
Mời quý độc giả đọc bài chi tiết:
17h01
U23 Hàn Quốc có điểm nhấn đáng chú ý trong đội hình xuất phát. Lee Gi-hyuk - người có tuổi đời lớn nhất đội (26) - trở lại sau chấn thương và đá chính, cũng như đeo băng đội trưởng. Yang Hyun-jun chưa đạt thể lực tối đa nên ngồi dự bị.
Trong khi đó, HLV Go Oiwa đưa Rui Araki trở lại khung thành sau khi cho Pisano bắt chính trận bán kết. Rui Araki cũng là thủ môn bắt chính cho U23 Nhật Bản trên hành trình vô địch U23 châu Á hồi đầu năm.
Araki mới 18 tuổi và hơn 11 tháng, trẻ thứ 6 tại ASIAD 2026 (Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam trẻ thứ 8). Anh là người trẻ nhất trong trận chung kết.
Đội hình thi đấu
Tuổi trung bình của các đội bóng đá nam dự ASIAD 2026:
|
STT
|
Đội
|
Số cầu thủ
|
Tuổi trung bình
|
Tổng giá trị (triệu euro)
|
1
|
Qatar
|
23
|
20,6
|
1,35
|
1
|
Saudi Arabia
|
23
|
20,6
|
5,25
|
3
|
Nhật Bản
|
23
|
20,7
|
13,65
|
4
|
Uzbekistan
|
23
|
21,0
|
4,83
|
5
|
Việt Nam
|
23
|
21,6
|
2,58
|
6
|
Kyrgyzstan
|
20
|
22,0
|
2,54
|
7
|
Iran
|
23
|
22,1
|
13,43
|
7
|
Thái Lan
|
23
|
22,1
|
3,30
|
9
|
Philippines
|
23
|
22,4
|
1,25
|
9
|
Kuwait
|
22
|
22,4
|
0,4
|
11
|
UAE
|
23
|
22,6
|
3,83
|
12
|
Hàn Quốc
|
23
|
22,8
|
27,05
|
13
|
Trung Quốc
|
23
|
22,9
|
11,38
|
14
|
Hong Kong (Trung Quốc)
|
23
|
23,3
|
1,06
|
15
|
Triều Tiên
|
22
|
23,7
|
2,20
Thông tin trận đấu
- Đây là trận chung kết ASIAD thứ 3 liên tiếp diễn ra giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản. Trong hai lần trước, đội bóng xứ kim chi luôn giành chiến thắng.
- U23 Hàn Quốc giữ kỷ lục với 3 lần liên tiếp giành HCV Đại hội Thể thao Đông Nam Á (2014, 2018, 2022). Trong lịch sử, tính cả giai đoạn thi đấu với ĐTQG, cũng chưa từng có đội nào vượt quá 2 lần liền vô địch.
- Nếu tính cả U23 và ĐTQG, Hàn Quốc giữ kỷ lục với 6 lần giành HCV bóng đá nam ASIAD.
- Bóng đá Nhật Bản mới giành 1 HCV ASIAD trong lịch sử năm 2010, 3 lần giành HCB (đều với đội U23, các năm 2002, 2018, 2022), cùng 2 lần HCĐ (1951, 1966 - đều với ĐTQG).
- U23 Hàn Quốc có 3 cầu thủ cùng ghi 3 bàn gồm Eom Ji-sung, Lee Young-jun và Kim Myung-jun. U23 Nhật Bản có Hisatsugu Ishii. Sardorbek Bakhromov của U23 Uzbekistan hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn.
- U23 Nhật Bản có 9 cầu thủ khác nhau ghi bàn sau 5 trận đấu ASIAD 2026. U23 Hàn Quốc là 6 cầu thủ đã ghi bàn sau 4 trận.