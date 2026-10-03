- Đây là trận chung kết ASIAD thứ 3 liên tiếp diễn ra giữa U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản. Trong hai lần trước, đội bóng xứ kim chi luôn giành chiến thắng.

- U23 Hàn Quốc giữ kỷ lục với 3 lần liên tiếp giành HCV Đại hội Thể thao Đông Nam Á (2014, 2018, 2022). Trong lịch sử, tính cả giai đoạn thi đấu với ĐTQG, cũng chưa từng có đội nào vượt quá 2 lần liền vô địch.

- Nếu tính cả U23 và ĐTQG, Hàn Quốc giữ kỷ lục với 6 lần giành HCV bóng đá nam ASIAD.

- Bóng đá Nhật Bản mới giành 1 HCV ASIAD trong lịch sử năm 2010, 3 lần giành HCB (đều với đội U23, các năm 2002, 2018, 2022), cùng 2 lần HCĐ (1951, 1966 - đều với ĐTQG).

- U23 Hàn Quốc có 3 cầu thủ cùng ghi 3 bàn gồm Eom Ji-sung, Lee Young-jun và Kim Myung-jun. U23 Nhật Bản có Hisatsugu Ishii. Sardorbek Bakhromov của U23 Uzbekistan hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 4 bàn.

- U23 Nhật Bản có 9 cầu thủ khác nhau ghi bàn sau 5 trận đấu ASIAD 2026. U23 Hàn Quốc là 6 cầu thủ đã ghi bàn sau 4 trận.