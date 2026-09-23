Đội hình dự kiến
U23 Nhật Bản: Leo Kokubo; Kaito Mizuta, Kota Takai, Hiroki Sekine, Yota Komori; Rihito Yamamoto, Joel Fujita; Kuryu Matsuki, Shota Fujio, Koki Saito; Mao Hosoya.
U23 Thái Lan: Sorawat Phosaman; Chanon Thamma, Chanpatch Buapan, Atthaphon Saengthong, Usamma Tiangkam; Sitta Boonla, Thanakrit Chotmuangpak, Chavalwit Saelao; Priphan Wongsa, Jehanafi Mama; Thanawut Phochai.
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22/09/2026 | 18:09
15h30
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22/09/2026 | 18:08
15h
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