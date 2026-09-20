Link xem trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Hong Kong (TQ), 14h ngày 20/9 VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc), trong khuôn khổ bảng A bóng đá nam Asiad 2026, lúc 14h00 ngày 20/9.

U23 Thái Lan gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc), với mục tiêu giành chiến thắng để sớm đoạt vé vào tứ kết ASIAD 2026.

“Voi chiến” vừa ngược dòng hạ Kyrgyzstan 3-2 nhưng phải thận trọng sau màn nhập cuộc lỏng lẻo. HLV Thawatchai gần như có lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ Yotsakorn Burapha bị Chonburi gọi về thi đấu với Buriram.

Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) buộc phải thắng sau thất bại 0-2 trước U23 Nhật Bản.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá U23 Thái Lan vs U23 Hong Kong (Trung Quốc):