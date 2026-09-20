Link xem trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Hong Kong:

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U23 Thái Lan đứng trước cơ hội sớm giành vé vào tứ kết ASIAD 2026 khi gặp U23 Hong Kong (Trung Quốc) lúc 14h ngày 20/9.

Chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân giúp “Voi chiến” chiếm lợi thế, nhưng cách họ để đối thủ dẫn 2 bàn cũng là lời cảnh báo về khả năng nhập cuộc và sự tập trung trong phòng ngự.

HLV Thawatchai dự kiến sử dụng đội hình mạnh nhằm giải quyết mục tiêu ngay trong lượt trận thứ hai.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan không có Yotsakorn Burapha, cầu thủ kiến tạo sau khi vào sân ở trận trước, vì tiền đạo này bị gọi trở về thi đấu cho Chonburi.

Trách nhiệm ghi bàn nhiều khả năng được trao cho Jehannafi Mama, với sự hỗ trợ của Thanakrit Chotmuangpak, Paripan Wongsa và Worawut Noisri.

U23 Hong Kong (Trung Quốc) thua Nhật Bản 0-2 nên gần như buộc phải thắng để duy trì hy vọng đi tiếp. Đội bóng này có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự chặt, tranh chấp quyết liệt và chờ cơ hội phản công.

U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng cần tránh nóng vội và đặc biệt thận trọng trước bóng dài cùng các tình huống cố định của đối thủ.