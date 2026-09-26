U23 Trung Quốc gặp U23 Thái Lan lúc 13h hôm nay ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Nếu U23 Trung Quốc vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng B, dựa trên hàng thủ chỉ lọt lưới 1 bàn sau 3 trận, thì Thái Lan đứng nhì bảng A, ghi 8 bàn nhưng cũng nhận 6 bàn thua.

Hai chiến thắng ngược dòng trước U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong cho thấy đội bóng của HLV Thawatchai không dễ bỏ cuộc, nhưng trận thua U23 Nhật Bản 0-3 phơi bày những khoảng trống cần khắc phục.

Một đội muốn giữ trận đấu chặt chẽ, đội kia chờ cơ hội tăng tốc, tấm vé bán kết ASIAD 20 sẽ thuộc về bên nào tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan: