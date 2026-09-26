U23 Trung Quốc gặp U23 Thái Lan lúc 13h hôm nay ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.
Nếu U23 Trung Quốc vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng B, dựa trên hàng thủ chỉ lọt lưới 1 bàn sau 3 trận, thì Thái Lan đứng nhì bảng A, ghi 8 bàn nhưng cũng nhận 6 bàn thua.
Hai chiến thắng ngược dòng trước U23 Kyrgyzstan và U23 Hong Kong cho thấy đội bóng của HLV Thawatchai không dễ bỏ cuộc, nhưng trận thua U23 Nhật Bản 0-3 phơi bày những khoảng trống cần khắc phục.
Một đội muốn giữ trận đấu chặt chẽ, đội kia chờ cơ hội tăng tốc, tấm vé bán kết ASIAD 20 sẽ thuộc về bên nào tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan:
Thông tin trận đấu
U23 Trung Quốc chỉ có 2 cầu thủ ghi bàn tại ASIAD 2026 - ít nhất trong các đội vào tứ kết, gồm Zhang Yuning và Wu Xi. Cả hai đều là những cầu thủ trong diện bổ sung vượt quá độ tuổi U23, và đều vào lưới U23 Triều Tiên.
Wang Yudong bị treo giò vòng tứ kết ASIAD 2026. Cầu thủ 19 tuổi từng nhận giải Cậu bé vàng bóng đá Trung Quốc năm 2023, và là một trong 3 trường hợp ghi bàn cho U23 Trung Quốc tại U23 châu Á hồi đầu năm.
U23 Thái Lan có 4 cầu thủ khác nhau ghi bàn, cùng 1 bàn do đối thủ phản lưới - trận U23 Hong Kong (Trung Quốc).
Paripan Wongsa của U23 Thái Lan đang nằm trong nhóm 4 cầu thủ dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, với cùng 3 bàn thắng. Các trường hợp còn lại là Hisatsugu Ishii (U23 Nhật Bản), Kim Myung-jun và Eom Ji-sung (cùng U23 Hàn Quốc).