Tuyển Việt Nam bước vào Casper Cup 2026 bằng cuộc đối đầu Đài Loan (Trung Quốc) lúc 19h ngày 11/11 tại sân Thiên Trường.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới chiến thắng, đồng thời tận dụng giải giao hữu để tìm kiếm những nhân tố mới chuẩn bị cho Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, hàng loạt cầu thủ quen thuộc như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Hậu vắng mặt, mở ra cơ hội cho Văn Khang, Đình Bắc, Lê Phát cùng các tài năng trẻ.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) mang đến đội hình kết hợp giữa những cầu thủ kinh nghiệm và các gương mặt mới. Đội khách không có hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez.

Xét về đẳng cấp, tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đáng kể khi hơn đối thủ 77 bậc FIFA. Nếu sớm tạo được sự gắn kết trong lối chơi, đội chủ nhà có nhiều cơ hội giành trọn ba điểm.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc)

Việt Nam: Trung Kiên, Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Ngọc Sơn, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Đình Bắc.

Đài Bắc Trung Hoa: Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc)...