LPBank V.League 1-2025/26 chỉ còn 2 vòng đấu cuối, nhưng cuộc đua trụ hạng vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Ít nhất 4 đội còn nằm trong khu vực nguy hiểm gồm PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Becamex TPHCM và HAGL. Thậm chí, Đông Á Thanh Hóa trên lý thuyết cũng chưa thật sự an toàn.

HAGL quyết tâm trụ hạng sớm khi tiếp đón Hà Nội FC - Ảnh: VPF

Tâm điểm vòng 25 là nhóm cuối bảng. PVF-CAND đang đứng chót với 18 điểm, kém SHB Đà Nẵng 2 điểm, sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà. Muốn nuôi hy vọng trụ hạng, thầy trò HLV Trần Tiến Đại buộc phải có điểm, thậm chí hướng tới chiến thắng.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng làm khách trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng sông Hàn đang có chuỗi 3 trận bất bại và nắm quyền tự quyết trong cuộc chiến tránh suất rớt hạng trực tiếp.

Becamex TPHCM đối mặt thử thách lớn khi gặp Công an Hà Nội, nhà tân vô địch mùa này. Còn HAGL tiếp Hà Nội FC tại Pleiku trong trận đấu mà cả hai đều có mục tiêu riêng. Với cục diện hiện tại, vòng 25 hứa hẹn quyết định rất lớn tới số phận nhóm cuối bảng.

BXH V-League trước vòng 25

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá vòng 25 V-League...