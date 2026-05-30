Trường Tươi Đồng Nai đã chính thức giành quyền lên chơi V-League 2026/27 sau chiến thắng 3-0 trước Long An ở vòng 21 giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Kết quả này giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ lên ngôi vô địch sớm, qua đó đoạt tấm vé thăng hạng lên sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng ghi bàn ở trân đấu thứ ba liên tiếp sau khi tái xuất sân cỏ - Ảnh: TTĐN

Trước Long An, Trường Tươi Đồng Nai nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn, liên tục tổ chức tấn công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trong hiệp 1, các pha dứt điểm của Minh Vương, Alex Sandro hay Lưu Tự Nhân đều chưa đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

Sang hiệp 2, thế trận thay đổi rõ rệt khi Công Phượng được tung vào sân. Sự xuất hiện của tiền đạo xứ Nghệ giúp hàng công Trường Tươi Đồng Nai chơi thanh thoát và giàu đột biến hơn.

Phút 51, đội chủ nhà được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm. Alex Sandro không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số 1-0.

Đến phút 64, Công Phượng ghi dấu ấn với quả phạt góc khó chịu, tạo điều kiện để Xuân Trường đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 2 phút sau, chính Công Phượng thoát xuống thông minh, đối mặt thủ môn Long An rồi dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng này giúp Công Phượng có trận thứ ba liên tiếp lập công. Đáng chú ý hơn, ở tuổi 31, anh cuối cùng cũng có cơ hội nâng chiếc cúp quốc nội đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nhiều thăng trầm, kiên trì và nỗ lực không ngừng của tiền đạo quê Nghệ An.

Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương và các đồng đội chính thức thăng hạng V-League - Ảnh: TTĐN