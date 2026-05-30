Trường Tươi Đồng Nai khép lại mùa giải hạng Nhất Quốc gia- Bia Sao vàng 2025/26 bằng chức vô địch đầy cảm xúc, qua đó chính thức giành vé thăng hạng lên V-League 2026/27.

Chiến thắng 3-0 trước Long An ở vòng 21 không chỉ giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ lên ngôi sớm một vòng đấu, mà còn mở ra cột mốc đặc biệt với nhiều cầu thủ trong đội hình.

Công Phượng và đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch hạng Nhất - Ảnh: VPF

Tâm điểm chú ý thuộc về bộ ba Công Phượng, Xuân Trường và Minh Vương. Sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, những ngôi sao trưởng thành từ lò HAGL Arsenal JMG cuối cùng cũng có danh hiệu đầu tiên ở cấp CLB. Với Công Phượng, chiếc cúp này càng ý nghĩa khi anh vừa ghi bàn, vừa góp công lớn vào chiến thắng quyết định của Đồng Nai.

Ngay sau lễ nâng cúp, nhà tân vô địch hạng Nhất và cũng là tân binh của V.League mùa tới đã tổ chức màn diễu hành đặc biệt để chia vui cùng người hâm mộ.

Bất chấp trời mưa, Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương cùng các đồng đội xuất hiện trên chiếc xe bus hai tầng, di chuyển qua nhiều tuyến phố của phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Một số hình ảnh CLB Trường Tươi Đồng Nai nhận chiếc cúp vô địch và diễu hành ăn mừng dưới mưa:

Nguồn ảnh +clip: VPF, Trường Tươi Đồng Nai