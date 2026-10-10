Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Gần 80 người đẹp tranh vương miện. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp vào nhóm ứng viên sáng giá.

Chung kết Miss Grand International bắt đầu lúc 19h ngày 10/10 theo giờ Việt Nam (19h tại Bangkok). Mở đầu là màn đồng diễn gần thí sinh, sau đó mỗi người sẽ tự giới thiệu tên và quốc gia:

Emoura Phạm, thí sinh đại diện Việt Nam năm nay 26 tuổi, là người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, từng sống tại Việt Nam trước khi sang Mỹ học tập từ năm 15 tuổi. Cô cao 1,70m, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại và phong thái trình diễn giàu năng lượng.

Emoura Phạm.

Tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm có hành trình khá nổi bật khi từng lọt Top 10 Pre-Arrival, đứng đầu hạng mục Grand Day Experience và góp mặt trong Top 15 Grand Talent. Cô cũng đã hoàn thành phần thi áo tắm và phỏng vấn kín trước khi bước vào bán kết ngày 7/10.



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Ảnh: Tư liệu, video: MGI