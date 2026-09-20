Đồng Nai sẽ tiếp đón Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng đấu tiếp theo V.League 2026/27 với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, nhưng thử thách dành cho đội chủ nhà là rất lớn.

Đồng Nai chưa có màn khởi đầu như mong muốn khi gặp nhiều khó khăn trong lần trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Đội bóng này mới giành được 1 điểm sau những vòng đấu đầu tiên và đang cần một kết quả tích cực để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là CAHN – đội bóng đang có phong độ ổn định và sở hữu lực lượng được đánh giá cao với nhiều tuyển thủ quốc gia. Sau những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng kịch tính trước Thể Công Viettel, đoàn quân của HLV Polking đang hướng tới mục tiêu giành thêm 3 điểm.

Dù được chơi trên sân nhà, Công Phượng và các đồng đội sẽ phải đối mặt với sức ép lớn trước hàng công chất lượng của CAHN. Nếu muốn tạo bất ngờ, đội chủ nhà cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công.

Trận đấu giữa Đồng Nai và CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 20/9, hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý tại V.League 2026/27.

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