ASIAD 20 chính thức khai mạc hôm nay (19/9), tại sân Paloma Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Buổi lễ bắt đầu lúc 16h giờ Việt Nam, mang chủ đề “HEART BEAT Aichi-Nagoya”, tôn vinh nhịp đập thể thao và sự gắn kết châu Á. 

Trước giờ khai mạc, khán giả được thưởng thức J-pop, võ thuật dân gian Aichi cùng màn bay biểu diễn của Blue Impulse. 

Lê Thanh Thúy và Đinh Quang Kiệt cầm cờ đoàn Việt Nam. Đại hội quy tụ hơn 11.000 VĐV thuộc 45 đoàn, tranh tài đến ngày 4/10, khởi đầu ngày hội thể thao.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 20:

19/09/2026 | 14:48

Bảng tổng sắp huy chương lịch sử ASIAD

(Tính đến hết ASIAD 19 tại Hàng Châu năm 2023)

Hạng

Quốc gia/vùng lãnh thổ

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

1.674

1.105

791

3.570

2

Nhật Bản

1.084

1.104

1.054

3.242

3

Hàn Quốc

787

722

916

2.425

4

Iran

192

202

217

611

5

Ấn Độ

183

239

357

779

6

Kazakhstan

165

180

292

637

7

Thái Lan

144

189

311

644

8

Triều Tiên

121

161

188

470

9

Đài Loan (Trung Quốc)

118

164

304

586

10

Uzbekistan

105

138

171

414
Thu gọn
19/09/2026 | 14:45

Chủ nhà Nhật Bản chuẩn bị cho lễ khai mạc ASIAD 20

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Ảnh: AG2026
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