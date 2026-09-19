ASIAD 20 chính thức khai mạc hôm nay (19/9), tại sân Paloma Mizuho ở Nagoya, Nhật Bản. Buổi lễ bắt đầu lúc 16h giờ Việt Nam, mang chủ đề “HEART BEAT Aichi-Nagoya”, tôn vinh nhịp đập thể thao và sự gắn kết châu Á.

Trước giờ khai mạc, khán giả được thưởng thức J-pop, võ thuật dân gian Aichi cùng màn bay biểu diễn của Blue Impulse.

Lê Thanh Thúy và Đinh Quang Kiệt cầm cờ đoàn Việt Nam. Đại hội quy tụ hơn 11.000 VĐV thuộc 45 đoàn, tranh tài đến ngày 4/10, khởi đầu ngày hội thể thao.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp lễ khai mạc ASIAD 20: