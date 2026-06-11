Nhận định trước trận

Cúp Quốc gia 2025/26 bước vào vòng bán kết với hai cặp đấu rất đáng chờ đợi: Nam Định gặp CA TPHCM và Ninh Bình đối đầu Thể Công Viettel. Đây đều là những trận đấu hứa hẹn căng thẳng, bởi cả bốn đội đều có mục tiêu rõ ràng trong chặng cuối mùa giải.

Ở cặp Nam Định vs CA TPHCM, lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình giúp Nam Định được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng thành Nam sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, lối chơi tấn công đa dạng và khả năng tạo sức ép lớn. Tuy nhiên, CA TPHCM không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đội bóng này có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công, chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Trận bán kết còn lại giữa Ninh Bình và Thể Công Viettel cũng rất đáng chú ý. Ninh Bình đang có mùa giải ấn tượng sau khi thăng hạng, cho thấy sự ổn định và khát vọng lớn. Dù vậy, Thể Công Viettel lại là đội bóng giàu bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp.

Nếu Nam Định có lợi thế về sức mạnh tấn công, thì Thể Công Viettel lại nổi bật ở kinh nghiệm và sự lì lợm. Hai trận bán kết vì thế hứa hẹn sẽ rất khó đoán.