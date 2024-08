Xác định 8 đội vào tứ kết bóng đá nữ Olympic 2024

Đêm 31/7 và rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), diễn ra loạt trận trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024. Ở cuộc đối đầu tâm điểm, Tây Ban Nha đã đánh bại Brazil 2-0 sau tấm thẻ đỏ của Marta.

Chiến thắng đó giúp Tây Ban Nha giành ngôi nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối. Ở cặp đấu còn lại, Nhật Bản hạ Nigeria với tỷ số 3-1, qua đó xếp nhì bảng C với 6 điểm.

Đội trưởng Marta bật khó khi nhân thẻ đỏ

Tương tự Tây Ban Nha, Mỹ cũng khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng bằng cách đánh bại Australia 2-1. Các cô gái xứ Cờ hoa đứng đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Australia chỉ có 3 điểm và mất vị trí thứ hai vào tay Đức (6 điểm), đội đã thắng đậm Zambia 4-1 ở trận đấu cùng giờ.

Còn tại bảng A, chủ nhà Pháp giành chiến thắng 2-1 trước New Zealand, trong khi Canada hạ Colombia 1-0. Chung cuộc, chủ nhà Pháp giành ngôi nhất bảng với 6 điểm. Canada đứng nhì bảng với 3 điểm dù toàn thắng 3 trận. Lý do bởi đội bóng Bắc Mỹ bị FIFA trừ 6 điểm sau bê bối sử dụng máy bay không người lái do thám buổi tập của New Zealand.

Các cặp đấu tứ kết môn bóng đá nữ Olympic 2024

Tại môn bóng đá nữ Olympic Paris 2024, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Vì vậy, Colombia với hiệu số 0 và Brazil (-2) là hai đội đi tiếp, còn Australia (-3) bị loại.

Ở tứ kết, chủ nhà Pháp sẽ đối đầu Brazil vào lúc 21h ngày 3/8 (giờ Việt Nam). Đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha chỉ phải gặp Colombia. Mỹ sẽ chạm trán Nhật Bản trong cuộc đối đầu đầy duyên nợ của bóng đá nữ thế giới. Cặp đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa Canada và Đức.