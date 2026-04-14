Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức trục xuất, bàn giao 30 người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Việc bàn giao được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan.

Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định quá trình phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng liên quan được triển khai chặt chẽ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng tổ chức trục xuất 30 đối tượng người nước ngoài. Ảnh: N.X

Trước đó, cuối năm 2025, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm tại các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, phát hiện 30 người mang quốc tịch Trung Quốc đang sử dụng nhiều thiết bị điện tử để tổ chức hoạt động đánh bạc, cá cược trực tuyến.

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định các đối tượng này vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh. Mỗi trường hợp bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trục xuất khỏi Việt Nam.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng có 3 người đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc truy nã.