Ngày 23/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam bị phía Mỹ trục xuất về nước.

Theo thông tin ban đầu, các công dân này trước khi xuất cảnh đều có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Việc trục xuất được phía Mỹ áp dụng do các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc không đủ điều kiện cư trú hợp pháp. Sau đó, họ được bàn giao về Việt Nam theo đúng quy định.

Công an TPHCM tổ chức tiếp nhận 34 công dân bị phía Mỹ trục xuất. Ảnh: CA

Quá trình tiếp nhận được Công an TPHCM triển khai đúng trình tự pháp luật, đảm bảo các yếu tố đối ngoại cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh nhân thân, hỗ trợ ban đầu, đồng thời quản lý và bàn giao các trường hợp về địa phương, gia đình để ổn định cuộc sống.

Đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, thời gian gần đây, tình trạng công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt từ các quốc gia như Mỹ, Campuchia và Canada.

Lực lượng công an làm thủ tục để hỗ trợ ban đầu, giúp các công dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: CA

Thống kê trong 3 tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TPHCM, trong đó chủ yếu từ Mỹ với 77 trường hợp, Campuchia 58 trường hợp và Canada 4 trường hợp.

Công an TPHCM khuyến cáo công dân khi ra nước ngoài lao động, học tập, cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nước sở tại, tránh các vi phạm để không bị xử phạt, bắt giữ hoặc trục xuất, gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng.