Ngày 24/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Đa số các trường hợp sang Campuchia vì sập bẫy "việc nhẹ lương cao". Ảnh: A.X

Đây là những người bị bắt giữ trong đợt tổng kiểm tra, truy quét và trấn áp tội phạm thời gian qua. Đa số công dân này là lao động tự do xuất cảnh sang Campuchia tìm việc nhưng rơi vào bẫy “việc nhẹ lương cao”, bị cưỡng ép và bóc lột sức lao động, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Họ đều có mong muốn trở về nước.

Sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng đã tiến hành sàng lọc, xử lý ban đầu, đồng thời triển khai các bước điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tiếp nhận, lực lượng chức năng phát hiện trong số 344 người có 4 trường hợp đang bị Công an các tỉnh, thành phố ra quyết định truy nã.

Lực lượng chức năng làm việc với các công dân được tiếp nhận trở về. Ảnh: A.X

Công an Đồng Nai và Bộ đội Biên phòng tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi xuất cảnh lao động hoặc tìm việc ở nước ngoài. Không nên tin vào các lời dụ dỗ ngọt ngào trên mạng xã hội, để tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn tinh vi của tội phạm xuyên quốc gia.