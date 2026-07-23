Bị cáo Trần Đức Hiền từng nhiều lần ngồi tù với các tội danh Trộm cắp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi ra tù, vào khoảng tháng 3/2025, Hiền “ve” sinh sống ở Thái Lan và sử dụng tài khoản Zalo “Vùng trời bình yên” để liên lạc với các đối tượng tội phạm trong nước. Năm 2025, Phạm Thị Thu (SN 1981, ở Hà Nội) giới thiệu để Phạm Kim Khanh (SN 1970, ở Hà Nội) mua ma túy của Hiền về bán trong nước kiếm lời.

Tháng 3/2025, Khanh 2 lần liên lạc với Hiền để mua 1kg ma túy đá và Heroin. Hiền cho người mang ma túy đến giao cho Khanh. Nhận được 1 thùng giấy bên trong có 3 bánh heroin, Khanh gọi Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, ở Hà Nội) qua “thử hàng”. Sau khi thử, Tuấn khẳng định, hàng kém chất lượng.

Các bị cáo Khanh, Tuấn, Thu tại tòa. Ảnh: TN

Khanh phản ánh với Thu về chất lượng ma túy kém, không bán được cho khách và sau đó cả hai đã gọi điện cho Hiền nói sẽ trả lại hàng. Khi đó Trần Đức Hiền hứa sẽ chuyển lại cho Khanh 1 bánh heroin chất lượng tốt hơn. Còn 3 bánh heroin kém chất lượng nói trên được các bị cáo đóng gói, chuyển xe khách về Nghệ An theo hướng dẫn của Hiền.

Tháng 3/2025, Cơ quan Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với những người liên quan, trong đó Trần Đức Hiền bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình thi hành lệnh bắt giữ, Công an xác định Hiền đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên đã ra quyết định truy nã.

Xác minh tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hà Nội xác định, hộ chiếu mang tên Trần Đức Hiền đã làm thủ tục xuất cảnh tại xửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài từ tháng 6/2024 và đến nay chưa có thông tin nhập cảnh.

CQĐT đã làm thủ tục chỉ định người bào chữa cho Trần Đức Hiền theo quy định, cũng đã niêm yết công khai Quyết định khởi tố bị can và các tài liệu liên quan tại UBND phường nơi “trùm” ma túy sinh sống theo đúng quy định.

Cáo trạng xác định, Phạm Kim Khanh, Phạm Thị Thu và Nguyễn Trọng Tuấn đã vận chuyển trái phép 9555,01 gam Heroin; Thu đã tàng trữ trái phép 3,260 gam ma túy Methaphetamine với mục đích để sử dụng. Ngoài ra, Khanh còn có hành vi cất giấu 241,930 gam ma túy Heroin và 841,261 gam ma túy Methaphetamine để bán kiếm lời.

Riêng Trần Đức Hiền bị xác định đã mua bán trái phép 1.196,94 gam ma túy Heroin và 793,301 gam ma túy Methaphetamine. Đưa bị cáo Trần Đức Hiền ra xét xử vắng mặt, ngày 23/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hiền án tù chung thân.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Khanh nhận án tù chung thân; Thu: 24 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Tuấn nhận án 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.