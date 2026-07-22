Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, trong thời gian trốn khỏi Viện, Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) tiếp tục bị khởi tố trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu chung cư Pandora (Hà Nội) vào ngày 26/4/2023.

Lo sợ bị bắt giam, Mai Anh tìm cách quay trở lại Viện để tiếp tục chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi biết ông Trần Văn Trường được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã liên hệ bà Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường, công tác tại Phòng Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến) nhờ tác động đến ông Trường để được hưởng một số đặc quyền.

Đó là, được điều trị tại buồng riêng có điều hòa nhiệt độ và được đưa 2 con nhỏ sinh đôi cùng 2 người giúp việc vào ở cùng.

Sau khi trao đổi với vợ, ông Trường nói, việc để trẻ em ở cùng bệnh nhân tâm thần tiềm ẩn nguy hiểm, muốn thực hiện phải xin ý kiến Bộ Y tế.

Việc gửi công văn xin ý kiến Bộ phải được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Viện, trong đó có 2 Phó viện trưởng, bởi đây là việc chưa có tiền lệ, chưa có quy định.

Khi được bà Hòa thông báo lại nội dung trên, Mai Anh cho biết sẽ tự lo chỗ 2 Phó viện trưởng.

"Bà trùm" Nguyễn Thị Mai Anh cùng chồng tại cơ quan công an

Chuyển tiền hối lộ

Theo kết luận điều tra, ngày 3/9/2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng cho bà Hòa. Tối 18/9/2023, Mai Anh đến nhà Viện trưởng nói chuyện riêng với ông Trường để xin được ở phòng riêng với 2 con trai và người giúp việc.

Trước khi ra về, Mai Anh để lại gói quà bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, vợ Viện trưởng nhắn tin cho “bà trùm” nội dung: “Hôm qua thiếu 4 tờ nhé".

Kết luận điều tra cho thấy, Mai Anh còn nhờ người chuyển 100 triệu đồng cho ông Lâm Văn Thành (khi đó là Phó Viện trưởng) để được hưởng các điều kiện sinh hoạt đặc biệt.

Ngày 16/10/2023, Mai Anh quay lại Viện tiếp tục chữa bệnh bắt buộc. Ngày hôm sau, Viện Pháp y tâm thần Trung ương có công văn xin ý kiến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo phương án xử lý trong trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Mai Anh.

Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Cục, ông Trường và ông Thành thống nhất cho Mai Anh ở cùng 2 con nhỏ và 2 người giúp việc tại buồng riêng gần phòng điều trị của Mai Anh.

Đến tháng 7/2024, theo yêu cầu của Viện KSND tối cao, hai con của Mai Anh được bàn giao cho gia đình.