Như VietNamNet đã đưa tin, CQĐT đã đề nghị truy tố hàng chục bị can trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Trong số những người bị đề nghị truy tố có “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) và Lê Văn Đông (tức “Đông Timo", SN 1978). Hai người sống chung nhiều năm, có với nhau 2 con nhưng chưa đăng ký kết hôn.

Cả hai đều có quá khứ bất hảo. Nguyễn Thị Mai Anh nhiều lần bị khởi tố và lập danh chỉ bản về nhiều tội danh, trong khi Đông “Timo” cũng nhiều lần bị tuyên án tù về nhiều tội danh, bị xử phạt hành chính và bị lập danh chỉ bản.

Theo CQĐT, Mai Anh đã đưa hối lộ hơn 1,3 tỷ đồng; môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định hơn 3,8 tỷ đồng (trong đó hưởng lợi hơn 3,1 tỷ đồng).

Vợ chồng Đông "Timo" và Nguyễn Thị Mai Anh. Ảnh: VNN

Về tình tiết tăng nặng của “bà trùm”, CQĐT cho rằng Mai Anh không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Bị can có nhiều lần bị các cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố về nhiều tội danh nhưng chưa bị truy tố, xét xử. Kết quả điều tra cho thấy, Mai Anh thực hiện tội phạm tinh vi, xảo quyệt để che giấu hành vi phạm tội.

Trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương để tổ chức “tiệc" ma túy

Chồng của Mai Anh là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng với mong muốn chồng không bị xử lý hình sự, “bà trùm” đã tạo cho Đông “Timo” vỏ bọc là người có bệnh tâm thần.

Sau đó, Đông được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Dù đang chữa bệnh bắt buộc nhưng Đông thường xuyên bỏ trốn khỏi viện. Thậm chí anh ta trốn ra ngoài để tổ chức “tiệc" ma túy trên bãi biển.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng tháng 5/2025, Khoa điều trị bắt buộc thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương tổ chức cho cán bộ, nhân viên và gia đình đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, Thanh Hóa từ ngày 6-8/6/2025.

Lợi dụng việc này, Mai Anh cũng bố trí cho gia đình, người giúp việc và đàn em của mình đi nghỉ mát ở Sầm Sơn. Trước khi khoa đi nghỉ mát, Lê Văn Đông trốn viện về khu vực Cầu Giấy (cũ) và khu vực đường Bưởi, Hà Nội tìm mua ma túy.

Để chuẩn bị cho “tiệc" ma túy trên bãi biển Sầm Sơn, Đông chuẩn bị loa, thiết bị DJ, ma túy, nước vui, cần sa để cùng 4 người khác sử dụng ma túy vào tối 7/6/2025. Khoảng 23h cùng ngày, khi các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị tổ công tác của Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan về cơ quan công an làm việc.

Ngoài ra, tài liệu điều tra còn cho thấy, Lê Văn Đông tàng trữ nhiều loại ma túy khác nhau tại căn hộ chung cư ở phường Thanh Xuân, Hà Nội. Ma túy còn được Đông tàng trữ ở ngay buồng chữa bệnh của anh ta tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và tại nhà.

Theo CQĐT, việc Đông tàng trữ các loại ma túy là để dùng dần. Do đó hành vi của bị can này cấu thành tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung quy định, làm rõ trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân để bệnh nhân chữa bệnh bắt buộc bỏ trốn (trong đó có những trường hợp bỏ trốn và tiếp tục phạm tội).