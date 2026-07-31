Trong diễn biến mới nhất phim Lửa trắng, trùm băng đảng ma tuý khét tiếng Santana chính thức lộ diện. Hắn đã âm thầm tách một nhánh trong đế chế của mình để thành lập Santana, giao cho vợ ba Lan (Thu Quỳnh), tên thật là Nguyễn Thị Lệ quản lý.

Trong 3 người vợ, hắn cưng chiều vợ ba nhất. Không giống như tin đồn được tung ra, Lệ vẫn còn sống và đang âm thầm điều hành Santana, dưới quyền tổng chỉ huy của trùm Peter Phê do Cee Jay - nam YouTuber người Nigeria thủ vai.

Trích đoạn ông trùm Santana 'chống lưng' cho vợ 3 trong 'Lửa trắng':

Khác với đồn đoán bấy lâu nay của cộng đồng mạng, trùm ma túy sống ẩn dật tại khu vực Tam giác vàng chứ không phải ở địa bàn Sơn Hải.

Trên các diễn đàn phim nhiều bình luận sôi nổi về 'ông trùm' bởi nói tiếng Việt chưa sõi, ngoại hình trông hài hước và dường như lại là yếu tố làm mạch phim đỡ căng thẳng. Từ trước đến nay, Cee Jay hay xuất hiện với hình ảnh hài hước, lầy lội trên mạng xã hội. Kênh YouTube của anh hiện có 1 triệu người theo dõi.

Vượt qua nhiều sóng gió, Cee Jay kết hôn với bà xã Lê Thu Phương.

Cee Jay (tên thật là Igbokoyi Jesuloluwa) sinh năm 1989 là một YouTuber, nhà sáng tạo nội dung người Nigeria quen mặt tại Việt Nam nhờ khả năng nói tiếng Việt lưu loát cùng sự hài hước, thông minh. Anh kết hôn với bà xã người Việt và có cuộc hôn nhân hạnh phúc với 2 nhóc tỳ đáng yêu.

Cặp đôi gặp gỡ lần đầu năm 2018 và nhanh chóng trúng 'tiếng sét ái tình'.

Cee Jay định cư tại Việt Nam từ năm 2012, được cộng đồng mạng vô cùng yêu mến nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy, viết tiếng Việt thành thạo cùng tính cách hài hước.

Trước khi "bén duyên" với vai diễn ông trùm ma túy Peter Phê trong Lửa trắng, Cee Jay từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình: Ai là triệu phú, Vợ chồng son, Vua tiếng Việt, Nhập gia tuỳ tục...

Cee Jay đã sinh sống tại Việt Nam được hơn 12 năm và có tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên vợ con.

Clip: VTV

Ảnh: FBNV