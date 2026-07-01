Trong tập 12 phim Lửa trắng lên sóng tối 24/7, nhận tin Mai (Việt Hoa) bị bắt cóc và đang gặp nguy hiểm, Lão Công (NSƯT Hồ Phong) lập tức tới căn hộ con gái đang ở. Trên đường đi, ông trùm không ngừng suy luận những tình tiết có liên quan rồi chính lão đã nhận ra điều bất ổn. Vừa kịp dừng xe vào lề đường thì tiếng ‘tít tít’ nào đó vang lên dồn dập trong xe khiến Lão Công hốt hoảng.

Trong khi đó, Sương (Cù Thị Trà) phân tích cho Lê Trường (Mạnh Cường) tình huống khó hiểu khi Lan (Thu Quỳnh) cho người đặt bom xe ông trùm ngay sau khi bắt tay hợp tác và cho rằng Lan có ý đồ xấu. Sương sợ Lan thâu tóm xong băng nhóm của Lão Công sẽ quay sang xử Lê Trường.

Chắc có lẽ Lão Công đã gặp chuyện không hay mà công việc thì không thể dừng lại, Cương (Duy Hưng) tự thấy mình là người phù hợp nhất để điều hành hệ thống lúc này nên đã yêu cầu Trúc (Thanh Huế) giải ngân để phục vụ cho các yêu cầu phát sinh. Tuy nhiên Trúc không đồng ý khiến Cương ‘đen’ không vui.

"Anh lo? Anh lấy tư cách gì? Muốn chỉ huy à? Tôi chưa nghe sếp nói là giao quyền cho anh. Anh đừng tự biên tự diễn", Trúc nói. Cương lập tức dằn mặt Trúc: "Biết điều thì ký đi, đừng để anh nóng. Tầm này mà làm hỏng việc của sếp là tao tiền trảm hậu tấu đấy".

Ở diễn biến khác, công an nhận định trong hàng ngũ của mình có nội gián và bắn tin này cho đối tượng đang bị tình nghi nhất.

Trúc có làm theo chỉ đạo của Cương? Lão Công có gặp nguy hiểm đến tính mạng? Số phận của Mai ra sao? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 12 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.

Gia đình 3 thế hệ sống chung trong căn nhà 41m2 của NSND là Đại tá công an Đại tá, NSND Nguyễn Hải chia sẻ với VietNamNet về cuộc sống hiện tại, lý do ông vắng bóng trên màn ảnh.

Diễn viên đóng vai bà trùm trong phim cảnh sát hình sự trên VTV cả nước biết mặt Diễn viên Thu Quỳnh tái xuất màn ảnh với vai bà trùm ma tuý tên Lan trong phim cảnh sát hình sự "Lửa trắng" đang phát sóng trên VTV.