Trong tập 14 phim Lửa trắng lên sóng tối 31/7, Mai (Việt Hoa) đồng ý trở thành người đại diện của công ty Hòa Công đồng thời công khai thân phận là con gái của ông trùm. Đổi lại, Mai muốn biết tất cả cách thức vận hành của hệ thống cả bề nổi lẫn phần chìm vì cô muốn mình sẽ là một ‘bù nhìn biết nói’ khi Hòa Công chẳng may bị sờ gáy. "Nếu con bù nhìn câm điếc mà có ông bố bị ám sát nghe cứ sao sao, lớ ngớ là dựa cột cả lũ hết", cô nói.

Trong khi đó, Mai tận dụng thời cơ để làm bạn với Thảo My - bạn gái của bố. Mai hứa sẽ đảm bảo an toàn cho chị em Thảo My với điều kiện cô sẽ giúp mở cửa căn phòng bí mật của Lão Công (NSƯT Hồ Phong). Mai sau đó vào viện thăm bố thì gặp một cô gái đang cần sự giúp đỡ. Mai không nghĩ ngợi gì mà sẵn sàng hỗ trợ cô gái nhưng hóa ra tất cả chỉ là màn kịch để Viên ‘vượn’ (Tuấn Anh) ra tay với con gái của Lão Công.

Ở diễn biến khác, Trường (Mạnh Cường) thu điện thoại của Sương (Cù Thị Trà) trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của chuyến hàng. Trường muốn Sương ngắt mọi liên lạc với bên ngoài trong 2 tháng. Điều này sẽ khiến cô khó có thể gửi tin về cho tổ chức. Cứ ngỡ Sương đã tạo được lòng tin với Trường nhưng xem ra không hẳn như vậy. Sương đang lang thang trong căn cứ của Trường khi bắt gặp một nhân vật tự nhận là nằm vùng giống mình. Người này cảnh báo Trường đã bắt đầu nghi ngờ Sương.

Đây liệu là bài kiểm tra cuối cùng của Trường với Sương hay là người của phe ta? Mai gặp nguy hiểm? Thảo My sẽ làm theo lời Mai? Sương bị lộ? Diễn biến chi tiết Lửa trắng tập 14 lên sóng 20h hôm nay trên VTV3.

Cái khó của diễn viên sinh năm 2001 là con trai độc nhất của Vân Dung Long Vũ - diễn viên sinh năm 2001 từng nổi tiếng với vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ" kể từng áp lực là con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Anh chia sẻ mẹ rất nghiêm khắc và bản thân không được ưu ái hơn khi làm nghề.