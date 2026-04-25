Ngay từ những phân cảnh đầu tiên của Trùm Sò, khán giả đã được nghe tới chuyện đồng tiền có thể chi phối mọi thứ. Nhân vật Trùm Sò rơi vào những tình huống dở khóc dở cười rồi bị quan tham hành “lên bờ xuống ruộng” cũng chỉ vì một chữ tiền. Nhưng ẩn sau tiếng cười châm biếm ấy lại là câu chuyện khác - câu chuyện về sức nặng của 3 chữ “tình”: tình thân, tình yêu và tình bằng hữu.

Không cố gắng đẩy cảm xúc lên cao trào, Trùm Sò chọn cách để từng mối quan hệ dần hiện ra qua những chi tiết nhỏ. Và chính ở đó, Trùm Sò cho thấy mình không chỉ là một bộ phim để cười, mà còn là một câu chuyện để người xem nghĩ lại sau khi rời rạp.

“Trùm Sò” hứa hẹn đưa tới một bộ phim không chỉ để cười.

Khi mẹ là tất cả

Trong 3 chữ “tình” mà phim Trùm Sò khai thác, tình mẫu tử là sợi dây rõ ràng và chạm đến cảm xúc nhiều nhất. Trùm Sò bị nhiều người ghét vì bủn xỉn, ki bo; những người làm công cũng không ít lần bị ông chủ này “vắt kiệt sức” vì luôn bị giao thêm việc.

Trùm Sò tiếc tiền tới mức chẳng dám ăn, dám mặc nhưng với mẹ, mọi thứ lại hoàn toàn khác. Từ bữa ăn đến những điều nhỏ nhặt nhất, Trùm Sò luôn muốn dành những gì tốt nhất cho mẹ. Chưa hết, Trùm Sò luôn cố gắng chiều hết những điều mẹ già muốn dù bà đã bị lẫn.

Những hành động ấy không ồn ào nhưng lặng lẽ, bền bỉ và vô điều kiện. Tình cảm chân thật của Trùm Sò dành cho mẹ đã lay động người xem, đưa tới một phần con người tốt đẹp đằng sau vẻ ngoài hà tiện, khô khan. Ở nơi mẹ là tất cả, tiền bạc dường như chẳng còn khả năng chi phối Trùm Sò.

Câu chuyện của mẹ con Trùm Sò chạm khẽ vào trái tim người xem.

Khác với sự hài hước, dí dỏm quen thuộc, Đức Thịnh đã nhập vai Trùm Sò trong những phân cảnh cùng mẹ bằng diễn xuất chân thật và cảm xúc. Diễn xuất dày dặn của nữ nghệ sĩ Thanh Hiền cũng tạo bệ đỡ giúp Đức Thịnh thăng hoa hơn trong những cảnh diễn chung.

Tình bằng hữu khác biệt vẫn gắn bó

Nếu tình mẫu tử là điểm chạm cảm xúc, thì tình bạn giữa Trùm Sò và Tôm Hùm (Phương Nam) lại mang đến sự cân bằng cho bộ phim. Đây không phải là một tình bạn hoàn hảo, cũng không quá lý tưởng hóa, mà được xây dựng bằng những tương tác rất “đời” - có lúc va chạm, có lúc ngốc nghếch, nhưng vẫn đủ tin tưởng để cùng nhau bước vào những tình huống khó khăn.

Tôm Hùm xuất hiện như một đối trọng với Trùm Sò: phóng khoáng hơn, nghĩa hiệp hơn và ít toan tính hơn. Chính sự khác biệt này tạo nên một mối quan hệ thú vị, khi một người luôn giữ chặt mọi thứ, còn người kia lại sẵn sàng cho đi. Sự khác biệt cũng không ngăn cản được việc đôi bằng hữu tiếp tục đồng hành và chấp nhận những thiếu sót của đối phương.

Tình bạn đáng trân trọng của Trùm Sò và Tôm Hùm vẫn vẹn nguyên sau nhiều năm xa cách.

Tôm Hùm “thề máu” giúp bạn lấy lại số vàng còn Trùm Sò dù kẹt xỉ và có phần nhát gan nhưng vẫn chọn bao che cho bằng hữu trước sự truy đuổi của quan quân. Tình bạn của Trùm Sò và Tôm Hùm không phô trương nhưng đủ để người xem tin rằng họ thực sự vì nhau.

Diễn xuất ăn ý của Phương Nam và Đức Thịnh trong những phân cảnh chung đưa lại tiếng cười thoải mái cho người xem. Sở hữu lối diễn xuất nhiều khác biệt nhưng Phương Nam và Đức Thịnh luôn biết nương nhau để đưa tới những thước phim tự nhiên, chân thật.

Những màn tương tác ăn ý của Đức Thịnh và Phương Nam đưa tới cho người xem nhiều tiếng cười thoải mái.

Tình yêu nhiều màu sắc

Câu chuyện tình yêu trong Trùm Sò được khai thác khá nhẹ nhàng. Các nhân vật chính Trùm Sò - Thị Hến (Mai Phương) - Tôm Hùm tạo thành tam giác tình yêu nhưng không nặng drama.

Trùm Sò và Thị Hến đưa tới cho người xem mối tình “oan gia ngõ hẹp” đầy vui nhộn. Còn Thị Hến và Tôm Hùm lại đưa tới cảm giác “trai anh hùng, gái thuyền quyên”. Sự phát triển tình cảm của cặp đôi được cài cắm trong những tương tác nhỏ như ánh nhìn, cử chỉ hay những phân đoạn tập luyện võ thuật cùng nhau. Khán giả có thể thoải mái xem, cảm nhận và tự “chèo thuyền” một cách vui vẻ, thay vì bị cuốn vào những tranh đấu nặng nề.

Cặp đôi trẻ Cua Dữ (Tam Triều Dâng) và Ốc Đần (Ngọc Trai) lại đưa tới một màu sắc tình yêu tươi trẻ hơn. Cả hai khắc khẩu, nhí nhố nhưng lại làm người xem rung động bởi tinh thần dám yêu, dám hành động. Đứng trước sự rung động của tình yêu, khó khăn hay tiền bạc cũng không còn là điều được nhiều người nhắc tới nữa.

Chuyện tình Cua - Ốc mang màu sắc vui nhộn, đầy màu sắc của tuổi trẻ.

3 chữ “tình” trong Trùm Sò không được kể theo cách lớn lao hay kịch tính, mà xuất hiện một cách vừa đủ, đan xen trong từng tình huống. Có thể không quá sâu hay quá mới mẻ, nhưng chính sự giản dị và gần gũi ấy lại giúp bộ phim tạo được một cảm giác dễ chịu - nơi tiếng cười và cảm xúc cùng tồn tại, không lấn át nhau.

Hiện phim điện ảnh Trùm Sò đang được công chiếu trên toàn quốc.