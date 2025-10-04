Ngày 3/10 (giờ địa phương), tại tòa án liên bang New York (Mỹ), thẩm phán Arun Subramanian tuyên phạt Diddy 4 năm 2 tháng tù giam sau khi kết án 2 tội danh vận chuyển phụ nữ để hoạt động mại dâm theo Đạo luật Mann. Với 12 tháng tạm giam đã thi hành, rapper 54 tuổi sẽ phải chấp hành thêm 38 tháng sau song sắt, 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Phiên tòa kéo dài 8 tuần với 34 nhân chứng tố cáo Diddy có hành vi bạo lực, lạm dụng tình dục và sử dụng ma túy. Trước khi nhận án, Diddy đã phát biểu trước tòa, cầu xin sự khoan hồng của thẩm phán. Rapper gọi hành động của bản thân là ghê tởm, đáng xấu hổ, bệnh hoạn, gửi lời xin lỗi các nạn nhân.

Diddy cho biết đã mất đi tự do, khả năng làm bố và cả lòng tự trọng, tuyên bố căm ghét chính mình, hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

Các con của Diddy cũng lần lượt lên tiếng bênh vực bố, bật khóc cầu xin giảm án. Một mục sư và người đứng đầu chương trình tái hòa nhập cộng đồng cũng có những phát biểu ngắn ủng hộ Diddy.

Sean "Diddy" Combs. Ảnh: WireImage

Thẩm phán Subramanian nhấn mạnh, dù Diddy được tuyên trắng án ở các cáo buộc nghiêm trọng hơn như buôn người, hoạt động băng nhóm tội phạm có tổ chức, hành vi bạo lực của rapper vẫn là yếu tố quyết định mức án. Tòa dẫn chứng đoạn video năm 2016 ghi lại cảnh Diddy tấn công bạn gái cũ Cassie Ventura, đồng thời chỉ ra những tổn hại không thể bù đắp mà ca sĩ này gây ra cho các nạn nhân khác.

Nhóm luật sư bào chữa của Diddy cho rằng, các nạn nhân có sự đồng thuận, rapper chỉ đơn thuần là sử dụng ma tuý, sống phóng túng. Vị thẩm phán bác bỏ quan điểm này, khẳng định cần có mức án đủ nặng để nhấn mạnh hành vi lạm dụng phụ nữ là sai trái, Diddy vẫn có thể tái phạm.

Mức án này gây tranh cãi. Công tố viên Christy Slavik cho rằng Diddy chưa từng thực sự nhận lỗi, mức án tối thiểu hợp lý phải từ 11 năm tù. Bà cũng chỉ ra rằng, trong số 5 luật sư bào chữa cho rapper, chỉ có 1 người nhắc đến các nạn nhân trong phiên tòa.

Ngược lại, nhóm luật sư bào chữa gay gắt phản đối, cho rằng Đạo luật Mann không có các yếu tố tương ứng để định hình mức án, sẽ sớm nộp đơn kháng cáo. Theo nhóm luật sư, đây là một "bản án rất nặng", 2 năm trong tù là khoảng thời gian vô hạn. Hành vi phạm tội của Diddy xuất phát từ chấn thương tâm lý chưa được điều trị và tình trạng nghiện ma túy kéo dài hàng chục năm của rapper.

Thẩm phán Subramanian ca ngợi sự dũng cảm của các nạn nhân, nhân chứng khi bước ra ánh sáng, nói lên sự thật bị che giấu. Ông cũng ghi nhận Diddy là một nghệ sĩ, doanh nhân thành công, người truyền cảm hứng, giúp đỡ cộng đồng.

Đại diện của bạn gái cũ - Cassie Ventura cho biết, bản án tuy không thể xóa bỏ nỗi đau mà Diddy gây ra nhưng đã ghi nhận mức độ nghiêm trọng của tội ác.

Diddy và Cassie Ventura. Ảnh: FilmMagic

Sean John Combs sinh năm 1969, được biết đến với nghệ danh Diddy, là một trong những nhân vật quyền lực, giàu có nhất ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ. Với tư cách là rapper và nhà sản xuất, Diddy đã giành được 3 giải Grammy, có nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard.

Ngoài âm nhạc, Diddy xây dựng một đế chế kinh doanh đa ngành trị giá hàng trăm triệu USD, được tạp chí Forbes xếp trong danh sách những người giàu nhất lĩnh vực hip hop với tài sản ước tính lên đến gần 1 tỷ USD. Rapper còn có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng da màu, từng tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, được coi là nguồn cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Diddy có 7 người con, từng có nhiều mối quan hệ tình cảm với các ngôi sao nổi tiếng. Mối tình của Diddy với ca sĩ Cassie Ventura kéo dài hơn 1 thập kỷ, từng được coi là một trong những tình yêu đẹp của showbiz Mỹ, trước khi cô kiện rapper vì lạm dụng tình dục, bạo hành, buôn người vào tháng 11/2023. Vụ kiện lập tức được dàn xếp, song đã mở đường cho hàng loạt nạn nhân khác lên tiếng với cáo buộc tương tự.