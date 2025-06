Diddy trong một sự kiện. Ảnh: Variety

Sean “Diddy” Combs bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với nghệ danh “Puffy” khi thành lập hãng đĩa Bad Boy Records, nơi giúp đưa tên tuổi Notorious B.I.G. đến với công chúng. Sau cái chết của B.I.G. vào năm 1997, Combs phát hành bản hit I’ll Be Missing You, mở đầu chuỗi thành công vang dội với các album và thương hiệu thời trang Sean John.

Trong những năm 2000, Combs trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình với các chương trình thực tế như Making the Band và I Want to Work for Diddy, góp phần xây dựng hình ảnh ông trùm đa năng của giới showbiz Mỹ.

Sean “Diddy” Combs chụp cùng Notorious B.I.G. Ảnh: PEOPLE

Tuy nhiên, từ tháng 11/2023, hình ảnh của Combs bắt đầu rạn nứt khi bạn gái cũ Cassie Ventura kiện anh vì lạm dụng tình dục, bạo hành và buôn người. Vụ kiện được dàn xếp chỉ sau 1 ngày nhưng đã mở đường cho hàng loạt nạn nhân khác lên tiếng với cáo buộc tương tự. Trong vòng vài tuần, Combs liên tục bị kiện bởi nhiều phụ nữ, trong đó có những nhân chứng từng làm việc trong các chương trình của anh.

Diddy và Cassie Ventura được cho là đã gắn bó với nhau gần 1 thập kỷ. Ảnh: FilmMagic

Tháng 3/2024, cơ quan điều tra liên bang khám xét biệt thự của Sean Combs ở Los Angeles và Miami, chính thức mở cuộc điều tra liên bang về buôn người và mại dâm. Ngày 17/5/2025, CNN công bố đoạn video giám sát từ năm 2016 cho thấy Diddy đá và kéo lê Cassie trong khách sạn. Nam rapper sau đó đăng video xin lỗi nhưng nhanh chóng xóa bỏ. Chỉ 3 ngày sau, Thị trưởng New York yêu cầu anh trả lại "chìa khóa biểu tượng" từng được trao năm 2023.

Video Diddy hành hung bạn gái cũ Cassie Venture được CNN công bố. Ảnh: CNN

Từ tháng 9/2024, nam rapper chính thức bị khởi tố bởi đại bồi thẩm đoàn tại New York với các tội danh âm mưu buôn người, môi giới mại dâm, buôn bán tình dục xuyên tiểu bang và tổ chức hoạt động bất hợp pháp có hệ thống từ năm 2008. Anh nhiều lần tuyên bố vô tội trước tòa và từ chối các thỏa thuận nhận tội.

Các bản cáo trạng liên tiếp được mở rộng trong đầu năm 2025, khi các công tố viên liên bang bổ sung thêm 2 nạn nhân nữ và các tội danh mới liên quan đến hành vi diễn ra từ 2004-2024. Trong các phiên điều trần, nhân chứng khai rằng “ông trùm” Hip hop không chỉ sử dụng bạo lực thể xác mà còn kiểm soát tâm lý nạn nhân, ép buộc họ tham gia vào các “bữa tiệc tình dục” với hệ thống giám sát nghiêm ngặt. Ngày 25/4/2025, thẩm phán liên bang chấp thuận cho trình chiếu đoạn video hành hung Cassie Ventura tại phiên xét xử.

Dawn Richard, cựu thành viên nhóm nhạc Danity Kane do Combs thành lập cũng chính thức tố cáo ông chủ cũ về hành vi lạm dụng và từng chứng kiến anh hành hung Cassie. Một số người tố cáo từng là trợ lý riêng, nhân viên bảo vệ và nghệ sĩ cộng tác, điều đó tạo nên một bức tranh đồng nhất và thống nhất về kiểu mô hình lạm dụng có tổ chức.

Ông Donald Trump và Sean “Diddy” Combs được cho là từng có mối quan hệ rất tốt. Ảnh: fox10phoenix

Giữa lúc vụ án gây chấn động dư luận, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ được hỏi về khả năng ân xá cho Sean “Diddy” Combs. Trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ngày 30/5/2025, ông Trump cho biết chưa nhận được đề nghị chính thức nào về việc ân xá nhưng không loại trừ khả năng này. Ông khẳng định: “Mọi công dân Mỹ đều xứng đáng được xét xử công bằng, kể cả người nổi tiếng.”

Về mối quan hệ cá nhân với Combs, ông Trump thừa nhận cả hai từng thân thiết nhưng đã xa cách từ khi ông bước chân vào giới chính trị. Dù không theo sát vụ án, ông tuyên bố sẽ cân nhắc ân xá nếu nhận thấy nam rapper bị đối xử bất công, đồng thời nhấn mạnh quyết định này sẽ không chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân hay mối quan hệ trước đây.

Tranh phác họa Sean “Diddy” Combs đứng trước phiên tòa xét xử. Ảnh: Jane Rosenberg

Từ ngày 5/5/2025, phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu với quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Từng là biểu tượng văn hóa, nhà sáng lập đế chế giải trí hàng tỷ USD, giờ đây “ông trùm” Hip hop phải đối mặt với nguy cơ án tù nhiều năm - một cú ngã đau từ đỉnh cao danh vọng.

Các chuyên gia truyền thông nhận định vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp âm nhạc về việc nghệ sĩ không thể đứng ngoài chuẩn mực đạo đức chỉ vì danh tiếng hay quyền lực.

Sean "Diddy" Combs trong một chương trình truyền hình: