Vụ việc chưa lắng xuống thì Sean “Diddy” Combs tiếp tục phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng khi thêm nhiều nạn nhân mới ra mặt tố cáo rapper này.

Ngày 14/10, luật sư Tony Buzbee - đại diện cho 120 người tố nhà sáng lập hãng Bad Boys Records có hành vi tình dục sai trái với họ - cho hay vừa đệ trình lên tòa 6 đơn khiếu nại đại diện cho 2 phụ nữ và 4 người đàn ông ở Quận phía Nam của New York.

Trong đơn khiếu nại, 6 nguyên đơn cho biết họ đã bị Diddy lạm dụng, tấn công tình dục, bóc lột tình dục và cưỡng hiếp từ 1995 - 2021.

Trong đơn khiếu nại của một phụ nữ được giấu danh tính mà NBC News tiếp cận được thì cô đã bị Diddy lạm dụng tình dục năm 2004 khi mới 19 tuổi. Rapper đã mời cô và một người bạn gái tới khách sạn ở Manhattan rồi buộc họ phải uống rượu và dùng ma túy. Sau đó, Diddy dọa sẽ giết cả hai trước khi cưỡng bức họ.

Người phụ nữ khác cũng cáo buộc Diddy đã cưỡng bức mình vào năm 1995 trong bữa tiệc ăn mừng MV One More Chance ở New York. Trong đơn khiếu nại, người phụ nữ này cho biết khi đang khiêu vũ với bạn bè thì Diddy tới và đề nghị nói chuyện riêng với cô.

Hắn kéo nạn nhân vào nhà tắm rồi bắt đầu hôn cô. Khi cô đề nghị Diddy dừng lại, hắn thậm chí còn tấn công dữ dội hơn, ấn đầu cô vào tường và đẩy mạnh tới mức nạn nhân ngã xuống sàn. Sau khi đánh cô, Diddy đã cưỡng bức nạn nhân trên sàn nhà. Thực hiện xong hành vi đồi bại, rapper dọa nạn nhân không nên kể với ai nếu không "cô sẽ biến mất".

An Na - Theo PEOPLE